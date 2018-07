Woeste Casillas neemt het op voor Karius: 'Laat die jongen met rust!'

,,Houdt deze aanval op Karius nog eens op? Ik noem hem, maar er zijn nog zoveel andere keepers... Er zijn verdomme belangrijkere problemen in de wereld! Laat die jongen met rust! Hij is ook een mens!" briest de 37-jarige goalie van Porto.



Karius (25) ligt onder een vergrootglas sinds hij in de Champions League-finale in mei tegen Real Madrid (1-3) bij de doelpunten van Karim Benzema en Gareth Bale gruwelijk in de fout ging. Het zelfvertrouwen van de Duitser liep in Kiev een enorme deuk op. In de voorbereiding op een nieuw seizoen blunderde Karius nog een aantal keer.



Ook gisteren ging Karius niet vrijuit bij een doelpunt van Jacob Bruun Larsen van Borussia Dortmund (zie video onderaan dit artikel). Wat volgde was een nieuwe storm van kritiek en leedvermaak op Twitter, tot ergernis van Casillas. Ook Mohamed Salah nam het op voor zijn ploeggenoot. ,,Blijf sterk Karius, dit is de beste spelers overkomen. Negeer de 'haters'", twitterde de Egyptenaar.



Karius reageerde zelf met een bericht op Instagram: ,,Aan degenen die er van genieten om anderen te zien falen of lijden: ik heb met je te doen. Wat het ook is dat zoveel boosheid en haat teweeg heeft gebracht, ik bid dat het voorbijgaat en goede dingen tot je komen."



Liverpool trok afgelopen week met Alisson Becker een nieuwe eerste keeper aan.