WK voor clubteams in december 2021 toch nog met zeven teams

Eerder had de FIFA gezegd dat het mini-WK voor het eerst in hervormde versie zou plaatsvinden. Het toernooi zou dan met 24 teams in de zomer van 2021 in China worden gehouden. Door het coronagerelateerde uitstel van het EK 2020 en de Copa América met een jaar, zag de wereldvoetbalbond zich genoodzaakt het mondiale toernooi ook weer later op de agenda te zetten. Een nieuwe datum voor de première van het hernieuwde WK voor clubteams is nog niet vastgesteld.



Bayern München doet als winnaar van de Champions League namens Europa mee aan het WK voor clubteams, dat in februari in Qatar van start gaat. Liverpool veroverde tijdens de vorige editie, eveneens in Qatar, de wereldtitel door het Braziliaanse Flamengo in de finale te verslaan.