WK voetbal 2022: de weg naar de finale | Speelschema achtste en kwartfinales en alle uitslagen in Qatar

‘Rick Karsdorp heeft het gehad met José Mourinho en komt niet opdagen op training’

De rol van Rick Karsdorp bij AS Roma lijkt nu echt uitgespeeld. De Nederlander kreeg vorige week in het openbaar een uitbrander van zijn trainer José Mourinho en ontbrak vervolgens in de wedstrijdselectie van AS Roma tegen Torino. Vandaag was de back weer welkom, maar hij kwam niet opdagen op de training, zo meldt Sky Sports Italia.

20 november