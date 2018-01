WK-topscorer Klose hecht weinig waarde aan zijn record

Klose loste vier jaar geleden tijdens het WK in Brazilië de Braziliaanse spits Ronaldo af als topschutter aller tijden. Hij deed dat uitgerekend tijdens de halve finale tegen het gastland, dat een historisch pak slaag kreeg van de 'Mannschaft' (7-1).



,,Ik zie mezelf niet als een icoon, maar het is zeker iets heel bijzonders om zestien doelpunten te maken op een WK'', zei Klose op de website van de FIFA. ,,Dat is iets waar je alleen maar van kan dromen. Maar ik had dat niet kunnen doen zonder de hulp van mijn teamgenoten. Ik denk dat mijn record op een bepaald moment zal worden verbroken, want er zijn fantastische voetballers. Maar goed, ik wacht het wel af. Ik zal in elk geval niet boos zijn op degene die het lukt, want ik hecht niet zo aan records.''



Van de nog actieve voetballers, staat Thomas Müller het dichtst bij Klose. De Duitse aanvaller heeft tien keer gescoord op WK's. De twee beste voetballers van de afgelopen tien jaar zijn ver verwijderd van Klose. Lionel Messi maakte 'pas' vijf doelpunten op de mondiale eindronde, Cristiano Ronaldo slechts drie.