WK-sterren Mbappé en Messi kunnen het in Champions League niet waarmaken: Bayern München te sterk voor PSG

Met videoDe zoveelste trainerswissel en investeringen ten spijt, het Qatarese project van Paris Saint-Germain levert Nasser Al-Khelaifi ook in zijn twaalfde seizoen als eigenaar niet de felbegeerde Champions League-beker op. Voor de vijfde keer in zeven jaar zijn de achtste finales al het eindstation voor de Franse topclub. Bayern München was net als in Parijs te sterk voor het sterrenensemble: 2-0.

Ze zorgden in december als absolute wereldsterren nog voor een memorabele WK-finale, maar het grootste toernooi in clubverband moet het na de achtste finale al stellen zonder Lionel Messi en Kylian Mbappé. Mede door de terugkeer van laatstgenoemde in de basis, nadat hij het opvallend behoudende PSG vorige week als invaller nog hoop gaf, reisde Paris Saint-Germain deze week met vertrouwen af naar München.

Daar moest de 0-1 nederlaag weggepoetst worden om zicht te houden op de heilige graal. Maar wat PSG ook probeerde, de gelijkmaker bleef uit. En ditmaal was het niet Kingsley Coman, maar vooral Matthijs de Ligt die de droom van de Fransen en de Qatari uiteen liet spatten.

In tegenstelling tot het heenduel in Parc des Princes, zocht PSG nu wel de aanval. Dat leverde voor rust ook de nodige kansen op. Met sneltrein Mbappé, die zich in de openingsfase in een te moeilijke hoek manoeuvreerde. Halverwege de eerste helft dacht Messi zijn ploeg bij een scrimmage langszij te brengen, maar daar stak de glijdende De Ligt een stokje voor. De van Juventus overgenomen mandekker liet de voorbije week in deze krant nog weten zich als een vis in het water te voelen bij Der Rekordmeister. Spelen tegen Mbappé met zeventig meter ruimte in de rug? Prima.

Maar de rollen waren juist in de return juist omgedraaid, met PSG dat de bal liet rondgaan op de vijandelijke helft en daar snel druk ontketende. Daar verkeek doelman Yann Sommer zich op slag van rust lelijk op. De Portugese spelmaker Vitinha, één van de grote aankopen die PSG dit seizoen dichter bij de cup met de grote oren moest brengen, liet het na om die fout genadeloos af te straffen. Daar mocht Sommer De Ligt voor bedanken. De mandekker van Oranje gleed de schuiver van de lijn, om de redding op zijn Duits, met een enorme brul en gebalde vuist, te vieren.

En Bayern dan? De Duitse gigant die voor rust alleen via jonge dribbelkoning Jamal Musiala gevaarlijk was, stelde de kwalificatie na rust alsnog snel veilig. Nog niet toen spits Eric Maxim Choupo-Moting de bal met zijn kruin naar de lange hoek verlengde (afgekeurd), maar wel toen Marco Verratti zich een paar minuten later de bal liet afsnoepen en Leon Goretzka de ervaren aanvaller, die op het punt staat zijn contract te verlengen, een niet te missen kans schonk: 1-0. In de slotfase maakte Serge Gnabry, koud in het veld voor Coman, ook nog de 2-0 om aan alle twijfel een einde te maken in de Allianz Arena: 2-0.

De verwachtingen heeft Nagelsmann nadien nauwelijks ingelost. Vorig jaar bleek Villarreal in de kwartfinale te sterk. Dit seizoen blijkt de elfde opeenvolgende landstitel opeens geen formaliteit door een met Dortmund gedeelde koppositie.

Waar Nagelsmann een mogelijk fatale mokerslag bespaard bleef, moet zijn collega in de andere dugout de voortijdige eliminatie waarschijnlijk wel spoedig bekopen met een ontslag. Daar draaiden de Qatari de voorbije jaren immers de hand niet voor om, toen succescoaches als Carlo Ancelotti, Unai Emery, Thomas Tuchel en Mauricio Pochettino al ondervonden dat de steenrijke Al-Khelaïfi met het Franse kampioenschap geen genoegen neemt.

Christophe Galtier, die in de geblesseerde Neymar een grote vedette moest missen en in de volgepakte Allianz Arena een andere Braziliaan, Marquinhos vroeg zag uitvallen, lijkt daardoor een half jaar na zijn aanstelling alweer aan zijn afscheidstournee te zijn begonnen.

