WK-kwalificatie: Zweden stunt tegen Spanje, Italië stelt teleur, België en Engeland scoren vaak

Zweden blijft het prima doen op weg naar het WK van volgend jaar in Qatar. Spanje boog in Solna met 2-1. België en Engeland deden prima zaken, Italië niet en Duitsland kon weer niet imponeren.

Zweden - Spanje 2-1 (Groep B)

Met doelpunt van Carlos Soler en (oud-Willem II’er) Alexander Isak binnen zes minuten schoten Spanje en Zweden uit de startblokken. Het duurde vervolgens vijftig minuten voor er weer wat te juichen viel in de Friends Arena in Solna. Viktor Claesson schoot de 2-1 binnen, uiteraard tot grote vreugde van alle Zweden in het stadion.

De Zweden hebben na drie duel nu negen punten, de Spanjaarden volgen met negen uit vier. Alleen de nummer één plaatst zich rechtstreeks voor het WK.

Italië - Bulgarije 1-1 (Groep C)

Federico Chiesa opende na een kwartier de score voor Italië door na een fraaie solo uiteindelijk laag binnen te schieten. Atanas Iliev maakte zes minuten voor rust gelijk. Het duel stond onder leiding van de Nederlandse scheidsrechter Serdar Gözübüyük.

Europees kampioen Italië heeft na vier duels tien punten. Zwitserland volgt met zes uit twee.

Estland - België 2-5 (Groep E)

De Belgen kregen al na twee minuten een flinke tik te verwerken toen Mattias Käit na balverlies van Hans Vanaken de score opende. De middenvelder maakte zijn fout twintig minuten later goed door een voorzet van Eden Hazard binnen te koppen: 1-1. Even later schoot Romelu Lukaku de Belgen op voorsprong na gepruts achterin bij de Letten.

Volledig scherm Romelu Lukaku schiet de 3-1 binnen. © AFP

Na rust scoorde de spits van Chelsea opnieuw, zijn 66ste doelpunt in dienst van de Rode Duivels. Axel Witsel zorgde na een vloeiende aanval voor de 4-1. Invaller Thomas Foket liet de 5-1 aantekenen, voor Erik Sorga iets terug deed.

België gaat na vier duels met tien punten aan de leiding in Groep E.

Hongarije - Engeland 0-4 (Groep I)

Tien minuten na rust opende Raheem Sterling de score na een vloeiende aanval van de Engelsen. De aanvaller van Manchester City trok vervolgens zijn shirt uit om een persoonlijke boodschap aan Steffie Greg te tonen. Het 26-jarige model overleed onlangs aan de gevolgen van Corona. Tijdens het juichen kreeg Sterling nogal wat kartonnen bekers naar zijn hoofd gegooid door de Hongaarse aanhang.

Volledig scherm Raheem Sterling viert zijn openingsdoelpunt. © REUTERS

Die fans gedroegen zich sowieso nogal vijandig ten opzichte van de Engelse ploeg, die voor het begin van de wedstrijd al bij het knielen werd uitgefloten en uitgejouwd.

Volledig scherm Declan Rice grijpt één van de op het veld geworpen bekers en doet alsof hij en slok neemt. Aanvoerder Harry Kane lijkt niet al te blij met de actie. © REUTERS

Een kwartier na het openingsdoelpunt stond het 0-3. Eerst kopte Harry Kane een voorzet van Sterling binnen, daarna was het Harry Maguire die een corner van Luke Shaw met zijn hoofd in het doel verlengde. Declan Rice tekende in de slotfase, na een misser van doelman Peter Gulacsi, ook nog voor een vierde Engelse treffer.

Na vier wedstrijden staat Engeland nu op twaalf punten. Vijf meer dan naaste achtervolgers Polen en Hongarije.

Liechtenstein - Duitsland 0-2 (Groep J)

Timo Werner opende namens Duitsland pas vlak voor rust de score tegen voetbaldwerg Liechtenstein. Leroy Sane verdubbelde die voorsprong een klein kwartier voor tijd. De Duitsers verloren eerder in deze kwalificatie al van Noord-Macedonië en maakten ook vanavond weer weinig indruk.

Armenië gaat na de 0-0 tegen Noord-Macedonië van vanavond aan de leiding in Groep J, Duitsland volgt met een punt minder.

Bekijk hieronder de uitslagen en de standen in de WK-kwalificatie.

