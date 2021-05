Witsel met Rode Duivels naar het EK ondanks blessure

Axel Witsel maakt deel uit van de definitieve selectie van België voor het Europees kampioenschap, dat over een kleine maand begint. De middenvelder van Borussia Dortmund liet zich in januari aan een achillespees opereren. Hij hervatte afgelopen week de training.

,,We verwachten niets van Axel”, lichtte bondscoach Roberto Martínez zijn EK-selectie toe. ,,Dit is een beloning voor zijn werk voor de nationale ploeg. De echte beslissing zal op 11 juni genomen worden. Dan kijken we of hij fit is.”

Een opvallende afwezige in de Belgische selectie is Koen Casteels. De doelman van VfL Wolfsburg is afgevallen omdat hem een operatie wacht. ,,Het is geen beslissing op basis van talent. Hij zal na het seizoen bij zijn club onder het mes gaan”, stelde Martinez, die Marouane Fellaini opnieuw heeft gepasseerd.

Ook de naam van Pascal Struijk ontbreekt. De verdediger van Leeds United heeft nog niet besloten of hij in de toekomst voor België of Nederland wil uitkomen. België stuit in de groepsfase van het EK op Rusland (12 juni), Denemarken (17 juni) en Finland (21 juni).

