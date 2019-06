Wit-Rusland - Noord-Ierland

EK-kwalificatie Polen onbedreigd aan kop na eenvoudige zege op Israël

10 juni Polen blijft in de kwalificatie voor het Europees kampioenschap voetbal aan de leiding in groep G. In Warschau wonnen de Polen ook hun vierde wedstrijd. Israël werd met 4-0 verslagen. De treffers kwamen op naam van Krzysztof Piatek, Robert Lewandowski uit een strafschop, Kamil Grosic en Damian Kadzior.