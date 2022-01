Wint Noa Lang vanavond de Gouden Schoen? ‘Het gaat bij mij niet over mijn kwaliteiten’

Zelf denkt Lang overigens niet dat hij tot de favorieten behoort. ,,Ik hou er al lang rekening mee dat ík hem niet zal winnen”, zei hij deze week in een gesprek met Het Laatste Nieuws. ,,Bij mij gaat het niet eens over mijn voetballende kwaliteiten. Maar over hoe ik erbij loop. Altijd maar weer.”

Lang werd in zijn laatste wedstrijd van 2021 van het veld gestuurd. ,,Na die rode kaart tegen Cercle zag ik tijdens mijn vakantie elke dag iets nieuws verschijnen over mijn gedrag. Dat ik niet goed in mijn hoofd ben. Maar over die acht wedstrijden ervoor, met negen goals plus assists, hoor ik niemand. Dus ja.”

Grootste kanshebber lijkt Langs ploeggenoot Charles De Ketelaere. De verkiezing die sinds 1954 wordt gehouden, werd drie keer gewonnen door een Nederlander. Johan Boskamp was als speler van RWDM in 1975 de eerste, een jaar later won Rob Rensenbrink (Anderlecht). De laatste Nederlander was Ruud Vormer (Club Brugge) die in 2017 de Gouden Schoen kreeg uitgereikt.

Dit zijn de 11 genomineerden

Théo Bongonda (Racing Genk)

Charles De Ketelaere (Club Brugge)

Sergio Gómez (Anderlecht)

Junya Ito (Racing Genk)

Noa Lang (Club Brugge)

Lukas Nmecha (Anderlecht)

Paul Onuachu (Racing Genk)

Tarik Tissoudali (AA Gent)

Deniz Undav (Union SG)

Hans Vanaken (Club Brugge)

Dante Vanzeir (Union SG)

Volledig scherm Noa Lang © Photo News