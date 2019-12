Wilmots weg als bondscoach Iran

Wilmots liet via Twitter weten dat zijn advocaat nog in gesprek is met de Iraanse voetbalbond over de afwikkeling van zijn contract. ,,Ik heb mijn verbintenis rechtmatig beëindigd, omdat er vastgelegde afspraken niet zijn nagekomen.”

De 50-jarige Belg ondertekende in mei van dit jaar nog een contract tot het WK van 2022 in Qatar. Door opeenvolgende nederlagen in poule C van de WK-kwalificatie tegen Bahrein en Irak staat Iran er echter niet best voor.