Willem II-keeper weggestuurd bij nationale ploeg Kosovo

Rangnick slaat aanbod van Schalke 04 af en lonkt naar rol als bondscoach van Duitsland

20 maart Ralf Rangnick heeft het aanbod afgeslagen om als technisch directeur terug te keren bij Schalke 04. De Duitse voetbalclub, die onderaan staat in de Bundesliga en afkoerst op degradatie, wilde de 62-jarige Rangnick graag aanstellen als opvolger van Jochen Schneider. De Duitser is echter ook in beeld om na het EK van komende zomer Joachim Löw op te volgen als bondscoach.