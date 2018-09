Wijnaldum terug, Van Dijk twijfelgeval bij Liverpool

Achter de naam van Virgil van Dijk staat nog wel een vraagteken. De centrale verdediger van Liverpool moest vorige week tegen Southampton (3-0) van het veld nadat hij wederom een tik had gekregen op een rib die hij eerder al had gekneusd. ,,Virgil heeft tot nu toe niet kunnen meetrainen'', zei Klopp.



,,Hij is een verdediger van wereldklasse, het is niet fijn die te moeten missen. Zijn inbreng is groot. Maar we konden al voetballen voordat Virgil naar ons toe kwam en we kunnen het dus ook als hij er niet is. We moeten het afwachten. Maar als Virgil fit genoeg is, dan speelt hij.'' Mocht Van Dijk niet kunnen spelen, dan zal Klopp een beroep doen op de Kroaat Dejan Lovren in het centrum van de verdediging naast de 21-jarige Engelsman Joe Gomez.