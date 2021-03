Wijnaldum na zege op Gibraltar: ‘Begin was frustrerend, maar uiteindelijk is 0-7 gewoon goed’

,,Het was een frustrerende avond", begint Wijnaldum aan zijn verhaal voor de camera van de NOS. ,,In de eerste helft was het hetzelfde verhaal als tegen land: wel kansen, maar niet scoren. Dat gevoel kregen we in het veld. In de kleedkamer hebben we in de rust gezegd dat we gewoon zo door moesten gaan. Je bent teleurgesteld en een beetje boos dat je die kansen niet maakt. Dan moet je zelfvertrouwen houden en op die voet doorgaan.”

Uiteindelijk won Oranje nog ruim. ,,Vooraf zou iedereen een 0-7 uitslag goed gevonden hebben, maar nu ben je toch teleurgesteld dat je veel kansen niet afmaakt. Al met al denk ik dat 0-7 gewoon goed is.”

In de jacht op nog meer goals werden de doelpunten niet uitgebreid gevierd. ,,We willen gewoon zoveel mogelijk goals maken. We weten dat het ons kan helpen, daarom hebben we het niet echt gevierd.”

Over het gelijkspel van Turkije tegen Letland is Wijnaldum duidelijk: ,,Dat is goed voor ons, maar we moeten het zelf doen. Het is lekker, maar als we onze eigen wedstrijden straks ook niet winnen is het niks. Vanaf nu moeten we alle wedstrijden winnen om ons te kwalificeren.”



Bekijk hieronder de stand in de groep.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.