Wijnaldum maakt zich geen zorgen over nieuw contract bij Liverpool

Het contract van Wijnaldum loopt af in de zomer van 2021. De 62-voudig international is een van de weinige basisspelers in de selectie van Jürgen Klopp met een kort lopend contract. Overige basisspelers als Mohamed Salah, Sadio Mane en Virgil van Dijk hebben bijna allemaal een langlopende verbintenis. Zelf maakt de oud speler van Feyenoord en PSV zich daar nog niet zo druk over. ,,Ik focus me alleen op dit jaar, dat we dit seizoen goed afsluiten. Dat is het enige waar ik aan denk op dit moment‘’, aldus de 29-jarige middenvelder. ,,Wat ik het liefst wil? Dat is moeilijk om te zeggen. Dat ligt aan wat de club op dat moment wil en hoe de situatie dan eruit ziet. We zullen zien.” Wanneer Wijnaldum gevraagd wordt of dat het moeilijk zal zijn om Liverpool te verlaten zegt de Nederlander; ,,Ja, Liverpool voelt als thuis.”