Wijnaldum laat weinig los over zijn toekomst: ‘Ik ben hier nog steeds gelukkig’

Wijnaldum tekende in juli 2016 een vijfjarig contract bij Liverpool, dat sindsdien niet werd opengebroken of verlengd. Er zijn inmiddels dan ook dertien spelers bij Liverpool die meer verdienen dan Wijnaldum, die op 22 goals en 16 assists in 224 wedstrijden voor The Reds staat. Zo verdient de Spaanse middenvelder Thiago, die afgelopen zomer overkwam van Bayern München, met 12,5 miljoen euro per jaar ruim het dubbele van Wijnaldum. Thiago en Mohamed Salah zijn de grootverdieners, daarna volgen Virgil van Dijk en Roberto Firmino. Wijnaldum staat op de dertiende plaats tussen Diogo Jota en Xherdan Shaqiri. De dertigjarige middenvelder uit Rotterdam speelde dit seizoen al in 38 van de 40 wedstrijden van Liverpool, het meeste van alle spelers.



,,Op zich is er geen reden om weg te gaan”, zei Wijnaldum. ,,Ik ben blij met mijn teamgenoten, de trainers, de club en de fans. Het is ook geen beslissing die je zomaar in een dag neemt. Er zijn heel veel factoren die meespelen. Bijvoorbeeld dat er nog onderhandelingen moeten worden gevoerd. Eerlijk gezegd is dit ook niet wat mij het meeste bezighoudt. Het gaat niet goed met Liverpool de laatste weken, dat is iets wat we samen eerst moeten zien te veranderen. We moeten weer gaan winnen.”