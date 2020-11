Wijnaldum: Ik denk dat dit een van onze beste wedstrijden was

SamenvattingHet Nederlands elftal zal met een gemengd gevoel terugkijken op de wedstrijd tegen Polen. Een 1-0 achterstand werd weliswaar omgebogen in een 1-2 overwinning, maar de Final Four in de Nations League werd door de 0-2 zege van Italië op Bosnië en Herzegovina niet bereikt. ,,We hebben gedaan wat we moesten doen", zei aanvoerder Georginio Wijnaldum na afloop.

Al na zes minuten maakte Kamil Jozwiak namens Polen de 1-0 en liep Oranje vooral verdedigend achter de feiten aan. Een kwartier voor tijd versierde Wijnaldum een strafschop en liet Memphis Depay dat buitenkansje niet onbenut. Met een snoeihard schot liet Depay doelman Lukasz Fabianski kansloos in de linkerhoek. Wijnaldum maakte vervolgens zelf de winnende 1-2.

,,Ik denk dat dit een van onze beste wedstrijden was", blikt de matchwinner terug. ,,In de eerste minuten waren we niet scherp en konden ze direct een goal maken, maar verder was het vandaag wel goed. Alleen in de omschakeling kan het bij ons beter. Soms staan we gewoon niet goed. Waar dat mee te maken heeft? Het is lastig om erop te trainen. We hebben weinig tijd om tussen alle wedstrijden door samen dat soort dingen te oefenen. We moeten die stappen wel zo snel mogelijk gaan maken als we mee willen spelen om de prijzen op het EK.”

Hoewel Wijnaldum bij de twee doelpunten betrokken was, geeft hij zichzelf geen hoog cijfer voor zijn optreden. ,,Ik heb ten opzichte van de vorige wedstrijden niet veel gebracht. Ik ben weliswaar belangrijk geweest bij de strafschop en de 1-2, maar het kan ook zomaar zijn dat je geen penalty krijgt en geen goal maakt, dan heb je gewoon slecht gespeeld", aldus Wijnaldum, die ondanks de uitschakeling wel het positieve meeneemt naar de volgende wedstrijden. ,,We hebben gedaan wat we moesten doen. Helaas zit er dan niet meer in", doelt Wijnaldum op de overwinning.

'We hadden hier het recht om te winnen’

Daley Blind sprak na de wedstrijd tegen Polen (1-2) van een verdiende zege voor Oranje. ,,We waren ernaar op zoek, het was hopen dat de bal een keer goed zou vallen. En dat gebeurde gelukkig, een gouden wissel”, doelde hij lachend op zijn eigen wissel in de slotfase waarna Georginio Wijnaldum nog in dezelfde minuut raak kopte. ,,Over de hele wedstrijd gezien, hadden we ook het recht om hier te winnen.”

Blind beaamde dat Nederland voor de rust te veel kansen aan Polen had weggegeven. ,,Na de rust niet, maar voor de rust wel”, zei de Ajacied bij de NOS. ,,We zetten wat hoger op het veld druk, terwijl we voorheen wat compacter speelden en verder inzakten. Dat moet er nog wat beter worden ingeslepen. Dat heeft tijd nodig. We gaan graag vooruit, maar we zullen veel lering moeten trekken uit de countermogelijkheden die we tegen kregen.”

Bekijk hieronder de samenvatting van Ziggo Sport.

