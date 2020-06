Wie wordt kampioen van Spanje? Een kijkje in de glazen bol

Nog elf duels in La LigaEl Clásico is er dit seizoen niet meer, maar ook zonder de Spaanse topper moet FC Barcelona in de laatste elf wedstrijden aan de bak om bovenaan te blijven. Zo heeft de club van Frenkie de Jong een zwaarder programma dan Real Madrid, dat voor de corona-onderbreking de eerste plek in La Liga weggaf.

Speeldag 28

Zaterdag 13 juni: Real Mallorca - FC Barcelona

We moeten terug naar 17 mei 2009 toen Barcelona voor het laatst niet in San Moix won. Het werd toen 2-1 voor Real Mallorca, maar voor het team van Pep Guardiola was de titel toen al binnen. Nu is dat zeker niet het geval en kan Barça tegen de degradatiekandidaat niks laten liggen. Aan de hand van topscorer en koning van de assist Lionel Messi doet het dat ook niet.

Zondag 14 juni: Real Madrid - SD Eibar

Ook Real Madrid start na de coronastop van drie maanden weer op tegen een laagvlieger. Al verslikte de Koninklijke zich vorig jaar nog in deze dreumes. In het piepkleine Estadio Municipal de Ipurua was Eibar met 3-0 te sterk. Nu speelt Real thuis, al is het weer in een klein stadion. Vanwege een verbouwing van Estadio Santiago Bernabéu is het trainingscomplex de rest van het bescheiden decor voor Real Madrid, al moet dat tegen Eibar niet deren. Het Estadio Alfredo Di Stéfano is normaal gesproken de thuishaven van Real Madrid Castilla, maar de komende tijd zullen de 6000 stoeltjes ook hier leeg blijven.

Stand na speelronde 28:

Barcelona 28-61

Real Madrid 28-59

Volledig scherm Real Madrid maakt het seizoen af in het Estadio Alfredo Di Stéfano, het stadionnetje op het trainingscomplex van De Koninklijke. © AP

Speeldag 29

Dinsdag 16 juni: FC Barcelona - Leganés

Drie dagen na het bezoek aan Mallorca ontvangt FC Barcelona nu een degradatiekandidaat: het bescheiden Leganés. De vierde club uit Madrid speelt nu voor het vierde jaar in La Liga en pakte nog nooit een punt in Camp Nou. Dat zal het ook nu niet doen, zeker niet als goaltjesdief Luis Suárez na maanden afwezigheid dit seizoen alsnog zijn rentree kan maken. De Uruguayaanse spits liep begin dit jaar een meniscusblessure op, maar vanwege de coronastop kan hij dit seizoen toch nog in actie komen.

Donderdag 18 juni: Real Madrid - Valencia

Hoewel Real minder lastige wedstrijden heeft, moet Zinédine Zidane zijn sterrenploeg er wel al snel op eentje voorbereiden. De thuiswedstrijd tegen Valencia is er zeker eentje. De club staat nu slechts zevende, maar kan zich nog altijd voor de Champions League plaatsen. Pakte in vijf van de laatste tien duels in Madrid bovendien al een punt. Ook nu is er evenwicht.

Stand na speelronde 29:

Barcelona 29-64

Real Madrid 29-60

Volledig scherm Luis Suárez is weer fit na zijn meniscusblessure die hij begin dit jaar opliep. © EPA

Speeldag 30

Zondag 21 juni: Sevilla FC - FC Barcelona

Zonder nog een El Clásico op het programma, is dit het beste duel dat La Liga nog te bieden heeft. De koploper met Frenkie de Jong op het middenveld tegen de nummer 3 met Luuk de Jong in de spits. De ploeg van Julen Lopetegui doet niet meer mee om de titel, maar zal er in Estadio Ramón Sánchez Pizjuán voor zorgen dat de spanning om de top van de ranglijst blijft.

Zondag 21 juni: Real Sociedad - Real Madrid

Opnieuw een zware wedstrijd, waarin de Madrilenen vooral een speler uit eigen gelederen moeten afstoppen. De Noorse huurling Martin Ødegaard is dit jaar de grote vormgever van de verrassende nummer vier, terwijl Real Madrid het toch al jaren lastig heeft in San Sebastián. Na de 3-1 nederlaag van afgelopen seizoen komen ze met een gelijkspel aardig weg uit Baskenland.

Stand na speelronde 30

Barcelona 30-64

Real Madrid 30-61

Volledig scherm Alexander Isak en Martin Ødegaard, de Scandinavische smaakmakers van Real Sociedad. © BSR Agency

Enquete Poll Wie wordt volgens jou kampioen in La Liga? FC Barcelona

Real Madrid

Real Madrid (20%)

Speeldag 31

Woensdag 24 juni: FC Barcelona - Athletic Bilbao

Dubbele kans op eerherstel, want daags na de wedstrijd tegen Sevilla kan Barcelona ook de misser van de openingsdag uitwissen. De kampioen van Spanje begon het seizoen rampzalig in Bilbao. Met een omhaal vergalde de 38-jarige Aritz Aduriz het debuut van Frenkie de Jong en Antoine Griezmann. Thuis kan Barça zich door deze oudgediende niet nog eens laten verrassen, want Aduriz zette vorige maand een punt achter zijn loopbaan.

Woensdag 24 juni: Real Madrid - Real Mallorca

De inhaalrace van Real Madrid moet op gang komen en tegen de bescheiden eilandploeg zal dat geen probleem zijn. De laatste keer dat de Koninklijke thuis wat liet liggen tegen Mallorca was in mei 2009, toen Barça dus al kampioen was. Met onder anderen Rafael van der Vaart, Arjen Robben, Klaas-Jan Huntelaar en Royston Drenthe werd het 1-3. Nu is dat ondenkbaar.

Stand na speelronde 31

Barcelona 31-67

Real Madrid 31-64

Volledig scherm FC Barcelona begon het seizoen op 16 augustus met een 1-0 nederlaag bij Athletic Bilbao, waar Aritz Aduriz met zijn eerste balcontact de winnende goal maakte. © EPA

Speeldag 32

Zondag 28 juni: Celta de Vigo - FC Barcelona

Kan Celta de Vigo het Barcelona ook in een leeg Balaidos lastig maken? Feit is dat de Catalanen niet graag naar Galicië afreizen. Daar in het uiterste noordwesten van Spanje regent het niet alleen vaker, het kan er ook stormen. FC Barcelona won er slechts een van de laatste vijf competitiewedstrijden. Net als vorig seizoen, ligt een nederlaag voor de hand.

Zondag 28 juni: RCD Espanyol - Real Madrid

Uitgerekend in Barcelona kan Real Madrid voor het eerst sinds 8 maart weer de leiding nemen in La Liga. Toen verloor de Koninklijke de koppositie na een 2-1 nederlaag in Sevilla bij Real Betis. Tegen hekkensluiter Espanyol kan het niet misgaan voor Real, dat op de ranglijst FC Barcelona voorbijgaat op onderling resultaat na de 0-0 in Camp Nou en de 2-0 in Bernabéu.

Stand na speelronde 32

Real Madrid 32-67

Barcelona 32-67

Volledig scherm Frenkie de Jong in duel met David Junca van Celta de Vigo op 9 november. © BSR Agency

Speeldag 33

Woensdag 1 juli: Real Madrid - Getafe

Dat Getafe kan klieren, zuigen en zeuren; daar weten ze bij Ajax alles van. Ook dat ze tegelijkertijd een goed resultaat kunnen halen. De derde club van Madrid lukt dat alleen niet tegen de oneindig veel grotere stadsgenoot. Real won de laatste tien thuiswedstrijden tegen Getafe en zal dat ook nu doen.

Woensdag 1 juli: FC Barcelona - Atlético Madrid

Tegelijkertijd met de Madrileense derby, ontvangt Barcelona de enige club die twee Spaanse grootmachten de laatste jaren serieus uitdaagde. Meer dan een doelpuntloos gelijkspel in de thuiswedstrijd tegen Real zat er dit seizoen in de toppers echter niet in voor Diego Simeone’s knokploeg. Daarnaast wint Atlético zelden in Camp Nou, de laatste keer stond Henrik Larsson daar nog in de spits. In februari 2006 werd het 1-3, draai die cijfers nu maar om.

Stand na speelronde 33

Real Madrid 33-70

Barcelona 33-70

Volledig scherm Lionel Messi maakte op 1 december de winnende goal in de uitwedstrijd bij Atlético Madrid. © REUTERS

Speeldag 34

Zondag 5 juli: Athletic Bilbao - Real Madrid

In het eerste weekeinde van juli speelt Real Madrid opnieuw een zware uitwedstrijd in Baskenland, nu tegen Athletic. Na de wedstrijd tegen Sociedad is dit de lastigste wedstrijd op weg naar de eerste titel sinds 2017. In dit soort wedstrijden zal topaankoop Eden Hazard zich moeten bewijzen, maar dat lukt de Belg nog maar zelden. Een nederlaag ligt voor de hand.

Zondag 5 juli: Villarreal - FC Barcelona

De laatste jaren speelde Barcelona memorabele wedstrijden in het Estadio de la Cerámica. Vorig jaar eindigde de uitwedstrijd tegen Villarreal bijvoorbeeld nog in 4-4. Dit seizoen hield El Submarino Amarillo er Real Madrid en Atlético Madrid ook al op een gelijkspel. Een puntendeling met de middenmoter ligt dan ook in de lijn der verwachting.

Stand na speeldag 34

Barcelona 34-71

Real Madrid 34-70

Volledig scherm FC Barcelona speelde vorig seizoen met 4-4 gelijk bij Villarreal. © BSR Agency

Speeldag 35

Woensdag 8 juli: FC Barcelona - RCD Espanyol

Zo vaak laten Barcelona en Real Madrid geen punten liggen en helemaal niet twee weken achter elkaar. Het verschil met stadsgenoot Espanyol is ook immens. Hoewel de tweede club van Barcelona dit seizoen nog in de Europa League actief was, bakt het er in de competitie weinig van. De degradatiekandidaat verliest voor het elfde jaar op een rij in Camp Nou.

Woensdag 8 juli: Real Madrid - Deportivo Alavés

3-0, 4-0, 3-0 en 3-0: de laatste jaren had Deportivo Alavés verdomd weinig in te brengen in Madrid. Ook al is het stadion nu zoveel kleiner, ook op het trainingscomplex van Real Madrid kan de UEFA Cup-finalist van 2001 zich alleen maar aan de koninklijke klasse vergapen. Dit moet een makkie zijn voor Zidane & co.

Stand na speelronde 35

Barcelona 35-74

Real Madrid 35-73

Volledig scherm Sergio Ramos viert zijn goal tegen Deportivo Alavés op 30 november. © REUTERS

Speeldag 36

Zondag 12 juli: Real Valladolid - FC Barcelona

Real Valladolid speelt pas weer een jaar in de Primera División. President/eigenaar Ronaldo beleefde de handhaving al als het winnen van het WK. De oud-spits zal – strak in zijn pak - met belangstelling op het ereterras plaatsnemen voor het duel met een van zijn oude clubs. Daarna zal Ronaldo moeten toegeven dat Valladolid voor Barça nog een maatje te klein is.

Zondag 12 juli: Granada CF - Real Madrid

In de tweestrijd die de titelrace in La Liga vaak is, zijn er altijd scherprechters. De top staat ver boven de rest, daarachter zijn de verschillen minder groot. Daar komen de verrassingen vandaan. Dit seizoen is dat Granada, dat als nieuwkomer om een Europees ticket meedoet. Na Barcelona (2-0), kan ook Real Madrid in Nuevo Los Cármenes niet winnen. Weer gelijk!

Stand na speelronde 36

Barcelona 36-80

Real Madrid 36-75

Volledig scherm Op 21 september won Granada voor eigen publiek met 2-0 van FC Barcelona. © EPA

Speeldag 37

Woensdag 15 juli: FC Barcelona - CA Osasuna

Wordt net als in Engeland en Duitsland een na de coronastop hervatte competitie voortijdig beslist? Dan moet Barcelona nog wel van Osasuna winnen. Dat lukte dit seizoen nog niet. De club is pas net terug op het hoogste niveau van Spanje, maar doet het zeer aardig. Na de 2-2 eind augustus, stelt opnieuw een gelijkspel het titelfeest nog even uit.

Woensdag 15 juli: Real Madrid - Villarreal

Net als voor Barcelona, zijn wedstrijden van Real Madrid tegen Villarreal nog geen uitgemaakte zaak. Maar net als een jaar geleden behaalt de Koninklijke een minimale zege, om zo nog te hopen op het kampioenschap. Bij een gelijk aantal punten gaat het in Spanje niet om doelsaldo, maar onderling resultaat. En in de toppers was Real dit seizoen de beste.

Stand na speelronde 37

37-81 Barcelona

37-78 Real Madrid

Volledig scherm Op 31 augustus speelde FC Barcelona met 2-2 gelijk bij Osasuna. © Getty Images

Speeldag 38

Zondag 19 juli: Deportivo Alavés - FC Barcelona

Als je kampioen wordt tegen de kleintjes, onderstreept Barça dat tegen Alavés. Met in de laatste weken van het seizoen relatief veel makkelijke wedstrijden pakt het nooit marcherende team van Quique Setién toch de titel. Vooral dankzij Messi, die in La Liga niet alleen de meeste doelpunten maar ook de meeste assist achter zijn naam heeft.

Zondag 19 juli: CD Leganés - Real Madrid

Net buiten de eigen stad zet Real Madrid nog een keer alles op alles. In het knusse Estadio Municipal de Butarque is Leganés geen partij, maar het zal niet genoeg zijn voor de eerste landstitel sinds 2017. Door twee nederlagen vlak voor de coronapauze gaf het de leiding aan Barcelona, dat zonder echt te domineren toch weer kampioen van Spanje kon worden.

Eindstand La Liga

38-84 Barcelona

38-81 Real Madrid