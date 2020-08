Wie stoot Olympique Lyon van de troon in Baskenland?

Vrijdag 18.00 uur: Glasgow City - VfL Wolfsburg (Anoeta, San Sebastián)

VfL Wolfsburg en Bayern München zijn de enige twee kwartfinalisten die de afgelopen maanden nog officiële wedstrijden speelde, want ook bij de vrouwen in Duitsland werd de competitie en beker gewoon afgerond. VfL Wolfsburg werd voor het vierde jaar op rij kampioen in de Frauen-Bundesliga en won voor het vijfde jaar op rij de DFB-Pokal, mede dankzij een goal van Dominique Bloodworth in de finale. De 25-jarige verdedigster uit Limburg is bezig aan haar eerste seizoen bij Die Wölfinnen, nadat ze hiervoor vier jaar bij Arsenal speelde. Sterspeelster van Wolfsburg is Pernille Harder, de 27-jarige aanvalster uit Denemarken die al jaren aan de lopende scoort voor haar clubs en land (61 goals in 118 interlands) waarmee ze in 2017 de EK-finale verloor in en tegen Nederland.



De verwachting is dat Wolfsburg vrij eenvoudig zal doorgaan naar de halve finale (tegen Atlético of Barcelona), want Glasgow City is de enige kwartfinalist waar de meeste speelsters nog een baantje of studie hebben naast het voetbal. Al dertien op rij kampioen van Schotland, maar de beste speelsters vertrekken ieder jaar naar clubs in Engeland. Wolfsburg verloor in 2016 en 2018 in de finale van Olympique Lyon en in 2017 en 2019 in de kwartfinale van de Franse grootmacht.