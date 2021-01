West Ham United wint bij Everton in slaapverwekkend eerste duel van 2021

Tomáš Souček maakte in de 86ste minuut de winnende goal voor de ploeg van David Moyes, die van 2002 tot 2013 nog de baas was bij Everton. De 25-jarige middenvelder uit Tsjechië zag eerst nog zijn schot gekeerd worden door Everton-doelman Jordan Pickford, maar de bal kwam daarna voor de voeten van Aaron Creswell. De linksback van West Ham United zag zijn schot via de voeten van Everton-verdediger Yerry Mina en zijn teamgenoot Souček nog tot de 0-1 gepromoveerd worden. Het was voor Souček zijn vijfde goal in vijftien duels dit seizoen. West Ham United staat door de zege op de tiende plaats in de Premier League met 26 punten. Dat zijn slechts drie punten minder dan nummer drie Leicester City, waarmee duidelijk is dat de verschillen in het linkerrijtje in de Premier League nog bijzonder klein zijn.



Everton stelde flink teleur op Goodison Park, waar de afgelopen weken steeds 2000 fans welkom waren. Omdat de regio Liverpool nu weer in Tier 3 zit, zijn nu overal in Engeland de stadions weer dicht voor publiek. De club uit Liverpool, sinds december 2019 gecoacht door Carlo Ancelotti, was bij winst op de tweede plaats gekomen achter koploper Liverpool. Everton blijft nu vierde met 29 punten, onder Manchester United en Leicester City.