West Ham United koploper in Premier League na ruime zege op Leicester City

Bij de bezoekers moest de Spaanse aanvaller Ayoze Pérez in de 40ste minuut met rood van het veld nadat hij hard op het onderbeen van zijn landgenoot Pablo Fornals was gaan staan. De stand was op dat moment nog maar 1-0.



Voor West Ham kwamen Michail Antonio (twee), Said Benrahma en Pablo Fornals tot scoren. De Belgische middenvelder Youri Tielemans maakte het doelpunt voor de gasten. Antonio kwam met zijn twee treffers op 49 goals voor West Ham United, waarmee hij het Premier League-clubrecord van Paolo Di Canio overnam. Vic Watson, die van 1920 tot 1935 voor de club speelde, is met 326 clubtopscorer van de Londense club.