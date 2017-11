West Ham United-eigenaar: 'Aanstelling Moyes is een gok'

David Moyes werd gisterochtend aangesteld als nieuwe manager van West Ham United en stond 's middags al op het trainingsveld, al ontbraken een aantal belangrijke spelers nog vanwege interlandverplichtingen. David Sullivan, die in 2010 51% van de aandelen van de club in handen kreeg, reageerde vandaag op de aanstelling van Moyes. ,,Het is een gok, maar laten we zien waar we aan het eind van het seizoen staan. Ik geloof erin dat hij ons voor degradatie kan behoeden. Het is voor het eerst in de acht seizoenen dat we hier nu zijn tijdens het seizoen een nieuwe trainer aanstellen, dus voor ons is dit ook uniek en spannend," zegt Sullivan, die samen met zijn kompaan David Gold (81) co-voorzitter is van West Ham United.