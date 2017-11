West Ham United benoemt Moyes als nieuwe trainer

Moyes was in het verleden onder meer coach van Everton en Real Sociedad, maar genoot internationaal grote bekendheid toen hij in 2013 de eerste manager was van Manchester United na een periode van 27 jaar onder Alex Ferguson. Na slechts één seizoen vertrok Moyes weer uit Manchester. Het afgelopen jaar had hij Sunderland onder zijn hoede.



,,Dit is een mooie uitdaging. Ik weet zeker dat we met z'n allen goede resultaten kunnen behalen'', aldus Moyes. West Ham United staat achttiende in de Premier League. Zondag wacht een uitwedstrijd bij Watford.