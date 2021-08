West Ham koploper in Premier League na ruime zege op Leicester City

‘PSV en Benfica horen allebei in de groepsfase van Champions League thuis’

16:25 Benfica vliegt later op maandag naar Eindhoven voor de cruciale wedstrijd tegen PSV in de play-offs van de Champions League. De club heeft besloten om niet in het Philips-stadion te trainen. ,,We weten wat we moeten doen”, zei trainer Jorge Jesus. Benfica verdedigt morgenavond (21.00 uur) tegen PSV de voorsprong van 2-1 uit de heenwedstrijd.