West Ham geschokt door anti-joodse liedjes van fans in vliegtuig naar België

Historisch moment: Nederland stijgt virtueel naar zesde plek op coëfficiën­ten­ran­king

Na een opnieuw sublieme week van de Nederlandse clubs in Europa is de zesde plaats op de coëfficiëntenranking voor het eerst in jaren virtueel in Hollandse handen. Met 10,400 behaalde punten is Nederland met afstand het best presterende land dit seizoen. De coëfficiëntenupdate in vier hoofdstukken.

4 november