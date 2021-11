West Ham gedeeld tweede na zege op Liverpool, Conte wint niet met Spurs

West Ham United staat nu op 23 punten na elf duels, net als nummer twee Manchester City. Chelsea, dat zaterdag op Stamford Bridge nog met 1-1 gelijkspeelde tegen Burnley, gaat aan kop met 26 punten. Liverpool blijft door de nederlaag in de hoofdstad op 22 punten staan.



Via een eigen goal van de Braziliaanse doelman Alisson Becker kwam West Ham United in de vierde minuut al op voorsprong, maar vier minuten voor rust maakte Liverpool gelijk via een mooie vrije trap van rechtsback Trent Alexander-Arnold. Halverwege de tweede helft maakt Pablo Fornals de 2-1 voor West Ham en in de 74ste minuut kopte de Franse verdediger Kurt Zouma de 3-1 binnen. Via een goal van de Belgische supersub Divock Origi kwam Liverpool in de 83ste minuut nog terug tot 3-2, maar daar bleef het bij.