West Bromwich Albion ontslaat Tony Pulis

Tony Pulis is door West Bromwich Albion op straat gezet. De club heeft al tien wedstrijden niet gewonnen en staat slechts één punt boven de degradatiestreep in de Premier League.

,,Deze beslissingen zijn nooit makkelijk", zegt voorzitter John Williams. ,,We zitten in een bedrijfstak waarin het om resultaten draait. En sinds het einde van vorig seizoen en in dit seizoen zijn deze resultaten teleurstellend."

West Brom ging zaterdag met 4-0 onderuit tegen Chelsea. De competitie begon nog veelbelovend met twee gewonnen competitieduels en een 3-1 winst tegen Accrington in de Carabao Cup. De overwinning op de club van het derde niveau in Engeland op 22 augustus was de laatste driepunter. Sindsdien werd er vier keer gelijkgespeeld en zeven keer verloren.