Wereldwijd vergapen mensen zich aan ‘wonderploeg’ Manchester City: ‘Ze zijn hard op weg om het Barça van Guardiola te overtreffen’

Magistraal Manchester City plaatst zich ten koste van Real Madrid voor Champions Lea­gue-finale tegen Inter

Twee jaar na de verloren finale tegen Chelsea mag Manchester City een tweede poging wagen om voor het eerst niet alleen in spel maar ook in resultaat de beste van Europa te zijn. Met briljant voetbal en een verbluffend overwicht schakelden de Engelsen in de return regerend kampioen Real Madrid uit: 4-0. Op 10 juni wacht Inter in Istanboel.