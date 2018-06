Wereldvoetbalbond komt na WK met nieuwe FIFA-ranglijst

De FIFA kreeg veel kritiek op de huidige rekenmethode. In sommige gevallen was het voor landen namelijk gunstiger om een tijdje geen oefeninterlands te spelen of zelfs een wedstrijd te verliezen. Met de nieuwe rekenmethode is dat niet meer aan de orde, stelt de FIFA.

Landen worden in het nieuwe systeem beloond indien ze meer duels spelen. Wedstrijden in competities, zoals WK en EK, gaan nog zwaarder wegen in de ranking.

De huidige ranglijst bestaat sinds 1993. Duitsland is koploper, Oranje bezet de 17de plek.

Qatar

De FIFA heeft verder het besluit om het WK in Qatar over vier jaar met 48 landen te spelen uitgesteld. Het onderwerp komt aanstaande woensdag, wanneer er onder meer wordt besloten waar het WK van 2026 wordt gehouden, niet op de agenda.

FIFA-baas Gianni Infantino, die voorstander is, wil in elk geval voor de start van de WK-kwalificatie in 2019 een besluit hebben genomen. ,,Eerst gaan we daarover praten met de organisatoren in Qatar. Pas daarna praten we met de FIFA over deze optie.''

De FIFA nam begin 2017 het besluit om vanaf het WK in 2026 meer landen mee te laten spelen. De overkoepelende Zuid-Amerikaanse bond diende onlangs een verzoek in om al in Qatar over te gaan op 48 teams.

WK 2026