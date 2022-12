Wereldsterren eren overleden Pelé: ‘Hij opende deuren voor zwarte voetballers’, minuut stilte in eredivisie

Bij alle wedstrijden van volgende week in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie wordt voor de aftrap een minuut stilte gehouden. Ruim twee jaar geleden besloot de KNVB om na de dood van de Argentijn Diego Maradona als teken van respect ook een minuut stilte te houden in het Nederlandse voetbal.

In onder meer de Engelse, Spaanse en Franse competitie wordt dit weekeinde al stilgestaan bij het overlijden van Pelé, de enige voetballer die drie keer wereldkampioen werd. In de Premier League gebeurt dat met een minuut applaus, in La Liga met een minuut stilte. De Italiaanse bond maakte vrijdag bekend dat bij de oefenwedstrijden van dit weekeinde en de komende speelronde in de Serie A ook een minuut stilte wordt gehouden.

Neymar

,,Vóór Pelé was ‘10’ alleen maar een nummer”, schrijft Neymar, de grootste ster van het Braziliaanse voetbal van nu over zijn legendarische voorganger bij Santos en de nationale ploeg. ,,Maar die mooie zin is niet volledig. Ik zou willen zeggen dat vóór Pelé voetbal alleen een sport was. Pelé heeft alles veranderd. Hij heeft voetbal veranderd in kunst, in entertainment. Hij gaf een stem aan de armen, aan de zwarten en boven alles, maakte hij Brazilië zichtbaar. Voetbal en Brazilië zijn groter geworden dankzij de Koning! Hij is er niet meer, maar zijn magie zal voortleven”, aldus de aanvaller, die tijdens het afgelopen WK het recordaantal doelpunten voor de Seleção van Pelé (77) evenaarde.

Romário

,,Vandaag neemt Brazilië afscheid van een van zijn meest illustere kinderen”, schrijft Romário, de oud-spits van het Braziliaanse elftal, Barcelona en PSV en wereldkampioen in 1994. ,,Edson Arantes do Nascimento liet de wereld buigen voor zijn talent en zette het Braziliaanse voetbal op het altaar Gods. Zijn hele leven lang heeft Pelé generaties atleten geïnspireerd en hij verdient alle eer.”

Ronaldo

Een andere Braziliaanse grootheid in de spits, Ronaldo, omschrijft Pelé als ,,Uniek. Geniaal. Begaafd. Creatief. Perfect. Ongeëvenaard. Wat een voorrecht om na jou te komen, mijn vriend. Jouw talent is een school waar elke speler van zou moeten leren. Je erfenis overstijgt generaties. En dat is zoals je zult voortleven”, aldus de aanvaller, die Brazilië in 2002 aan de vijfde wereldtitel hielp.

Clarence Seedorf

Clarence Seedorf heeft in een bericht op Instagram de sociale impact van het overleden Braziliaanse voetbalicoon Pelé benadrukt. Als zwarte jongen uit een arm gezin groeide Pelé uit tot een wereldster. ‘Ik ben dankbaar voor je nalatenschap’, schrijft Seedorf, die zijn eigen voetbalcarrière begin 2014 in Brazilië afsloot bij de club Botafogo uit Rio de Janeiro. Pelé speelde vrijwel zijn hele loopbaan voor Santos.

‘De invloed van Pelé kan niet alleen worden afgemeten aan zijn drie wereldtitels. Hij heeft iedereen in de wereld liefde voor het spel bezorgd, de sport gemondialiseerd en wereldwijd sociale impact gehad’, aldus Seedorf. ‘Het raciale bewustzijn opende deuren voor zwarte voetballers. En natuurlijk zijn magie met de bal en zoveel meer. Het was een lange en geweldige reis. Je hebt ons zoveel lessen geleerd.’

Barack Obama

Pelé was een sporticoon dat het voetbal en zelfs de sport oversteeg. Hij bewoog zich net zo makkelijk tussen en met staatshoofden en bekendheden als hij langs snoeiharde verdedigers dribbelde.

,,Als een van de meest herkenbare sporters ter wereld, begreep Pelé de kracht van sport om mensen samen te brengen”, schrijft voormalig president van de Verenigde Staten Barack Obama dan ook op Twitter.

De huidige president van de VS Joe Biden twitterde: ,,In een sport die als geen ander de wereld samenbrengt, is Pelé’s opkomst van een nederig begin tot een voetballegende het verhaal van wat mogelijk is.”

Franz Beckenbauer

,,Het voetbal verloor vandaag de grootste in zijn geschiedenis - en ik verloor een unieke vriend”, schreef de Duitse voetballegende Franz Beckenbauer op Twitter. ,,Voetbal zal voor altijd van jou zijn. Rust in vrede”, aldus Der Kaiser, die in 1974 wereldkampioen werd als speler en in 1990 als coach en eind jaren 70 samenspeelde met Pelé bij New York Cosmos.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo schrijft met veel respect over ‘koning’ Pelé. ,,Mijn diepe deelneming aan heel Brazilië en in het bijzonder aan de familie van Edson Arantes do Nascimento", aldus de Portugese superster op Instagram. ,,Hij is een inspiratie voor zoveel miljoenen mensen, gisteren, vandaag en altijd.” Ronaldo voelde zich altijd gerespecteerd door de Braziliaan, bij iedere ontmoeting weer. ,,Hij zal nooit vergeten worden en zijn nagedachtenis zal er voor altijd zijn voor alle voetballiefhebbers. Rust zacht.”

Kersvers wereldkampioen Lionel Messi houdt het kort en bondig: ,,Rust zacht, Pelé.” Ook Marco van Basten hield het kort. ,,Pelé was de allerbeste, de nummer één.’’

Ook op het twitterkanaal van Johan Cruijff verschijnt een reactie: ,,Rust in vrede, Koning, Pelé.” Cruijff en de Braziliaan worden gezien als een van de beste spelers ooit.

Erling Haaland, de doelpuntenmachine van Manchester City, rijgt de goals aaneen maar is lyrisch over Pelé. In zijn ogen is de Braziliaan een pionier. ,,Alles wat je een speler ziet doen, kwam door Pelé. Hij was de eerste. Rust zacht.”

Osvaldo Ardiles, wereldkampioen met Argentinië in 1978 en icoon van Tottenham Hotspur, was als kind groot fan van Pelé. ,,Hij was mijn idool", schrijft hij op Twitter. ,,De koning der koningen is overleden. Een buitenaardse speler. Uniek. Drievoudig wereldkampioen, meer dan duizend goals. Hij maakte van voetbal een prachtig spel. Het was een droom om naast hem te mogen spelen in de film Escape to Victory.”

De FIFA heeft na het overlijden van Pelé een uitgebreid eerbetoon geplaatst. De wereldvoetbalbond schrijft: ,,Pelé: onsterfelijk, voor altijd bij ons. Ze noemden hem ‘De Koning’ en zijn gezicht is een van de meest herkenbare ooit in het mondiale voetbal”, aldus de FIFA. ,,De man in kwestie is natuurlijk Pelé, die ooit door de FIFA werd uitgeroepen tot beste speler van de 20e eeuw.”

Bij Wembley, het nationale stadion van Engeland, is boog verlicht in de kleuren van Brazilië. ,,Een eerbetoon brengen aan een waar icoon. Rust zacht, Pelé.”

Sepp Blatter, voormalig voorzitter van de FIFA, vindt Pelé de beste voetballer ooit, schrijft de Zwitser op Twitter. “De wereld rouwt om de grootste voetballer in de geschiedenis en een geweldige persoonlijkheid. Hij vierde de voetbalsport als geen ander. Beste Pelé, ik ben enorm verdrietig en eer jou en je levenswerk. Mijn oprechte condoleances aan je familie en vrienden.”

Ook de KNVB staat stil bij het overlijden van voetbalgrootheid Pelé. ,Een voetbalicoon”, zo omschrijft de KNVB de drievoudig wereldkampioen, die op 82-jarige leeftijd overleed, op Twitter. ,,Rust in vrede, Pelé.”

,,Eeuwig", schrijft Santos, de club waar Pelé zoveel jaren voor heeft gespeeld en zo vaak voor heeft gescoord.

Ook Flamengo, een club waar Pelé zoveel wedstrijden tegen speelde tijdens zijn roemrijke carrière, laat een tweet achter: ,,Voor Flamengo was Pelé een geliefde tegenstander en bovendien ook een partner in goede doelen. In 1976 keerde hij terug van zijn voetbalpensioen bij het nationale team om mee te spelen in een liefdadigheidswedstrijd om Geraldo Assoviador te eren. Het inkomen ging naar de familie van de voetballer, die vroeg stierf.” Assoviador overleed op 22-jarige leeftijd en speelde 5 interlands voor Brazilië.

Corinthians, een andere club uit Brazilië, laat op Twitter een bericht achter na het overlijden van Pelé: ,,Corinthians betreurt ten zeerste het overlijden van Edson Arantes do Nascimento, koning Pelé, op 82-jarige leeftijd.”

Pelé was tot en met de kwartfinales van het WK topscorer aller tijden van Brazilië. Neymar kwam in Qatar op gelijke hoogte met de legende. De voetbalbond houdt het op Twitter kort en krachtig: ‘Koning, Pelé.” Wie naar de afbeelding kijkt, ziet het infinity-teken. Pelé leeft oneindig voort, is daarmee de boodschap.

,,De wereld neemt vandaag afscheid van de sterspeler die de sport overstijgt en voetbal tot kunst maakte", aldus Palmeiras over Pelé.

Richarlison, aanvaller van de nationale ploeg, toont zijn medeleven op Twitter. ,,Vandaag neemt het voetbal afscheid van zijn mooiste hoofdstuk. Van de man die zijn duizendste doelpunt opdroeg aan kinderen, oorlogen stopte en een heel land liet zien dat hij meer kon. U bent en blijft weergaloos en eeuwig, koning. Dank u en moge God u met open armen ontvangen.”

De reactie van FC Barcelona op het overlijden van ‘De Koning’: ,,Barça rouwt om het overlijden van Pelé, een van de grootste voetballers aller tijden. Hij maakte het voetbal groter dan ooit. Rust zacht.”

,,Het is een trieste dag voor het voetbal", schrijft Ajax op Twitter. ,,Rust in vrede, Pelé.”

,,Een van de grootsten. Rust zacht, Pelé", aldus de Engelse voetbalclub Everton.

Kylian Mbappé, zelf wereldkampioen met Frankrijk in 2018 en verliezend finalist tijdens het afgelopen WK: ,,Koning voetbal heeft ons verlaten. Zijn nalatenschap zal nooit vergeten worden. Rust zacht, koning.”

Onze eigen voetbalverslaggever Sjoerd Mossou op Twitter met een foto waarop Maradona én Pelé samen muziek maken: ,,Tears in heaven", waarmee hij verwijst naar het liedje van Eric Clapton.

Ook Gary Lineker laat van zich horen op Twitter. De presentator van Match of the Day schrijft: ,,Pelé is overleden. Een van de meest goddelijke voetballers en vreugdevolle mannen. Hij was een van de weinigen die zó goed kon voetballen. Drie keer mocht hij de wereldbeker optillen in dat schitterende gele shirt. Hij heeft ons verlaten, maar geniet voetballende onsterfelijkheid. Rust zacht, Pelé.”

Oud-speler van onder meer Liverpool, Robbie Fowler, staat nog op de foto met de Braziliaanse legende: ,,Een van de grootste voetballers aller tijden.”

,,Vaarwel, Pelé. Je zal nooit worden vergeten”, twittert de Engelse nationale ploeg. ,,Een van de besten die dit spelletje ooit heeft gespeeld.”

,,We zijn diep bedroefd na het overlijden van Pelé", schrijft Arsenal. ,,Als club hadden wij de eer om Pelé in 1981 te mogen verwelkomen op Highbury. Een moment dat we altijd zullen koesteren. Onze gedachten gaan uit naar naasten van Pelé.”

,,Een van de grootsten. Rust zacht, Pelé”, aldus Aston Villa.

,,Rust zacht, Pelé. Een ware voetballegende", schrijft West Ham United, ook een club uit de Premier League.

Vladimir Poetin

De Russische president Vladimir Poetin heeft zijn Braziliaanse collega Jair Bolsonaro een telegram gestuurd om zijn medeleven te betuigen vanwege het overlijden van voetbalicoon Pelé. De president ontmoette Pelé en de in 2020 overleden Diego Maradona in de aanloop naar het WK voetbal van 2018 in Rusland.

,,Ik heb het genoegen gehad om dit prachtige mens persoonlijk te spreken en ik draag voor altijd de mooiste herinneringen aan hem met me mee”, schreef Poetin volgens het Kremlin in zijn telegram aan Bolsonaro. ,,Dankzij zijn talent en unieke vaardigheden is voetbal voor miljoenen mensen ter wereld hun favoriete sport geworden, ook in Rusland.”

Het voetbalicoon stuurde Poetin afgelopen zomer een open brief, waarin hij de Russische president opriep om de oorlog in Oekraïne te stoppen. Die brief had niet het gewenste effect.

Volledig scherm Pelé in het shirt van Santos in 1961. © AFP