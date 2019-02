Wereldgoal Piatek helpt AC Milan langs Atalanta van Hateboer en De Roon

Remo Freuler zette de thuisploeg na ruim een halfuur spelen nog wel op voorsprong en die voorsprong hield Atalanta tot de rust vast. Maar daarna ging het mis voor het team van basisspelers Hateboer en De Roon.



Want direct na de hervatting scoorde Milan-spits én winteraanwinst Piatek zijn eerste treffer van de avond: 1-1. Nadat Hakan Çalhanoğlu in de 55e minuut de 1-2 had gemaakt, besliste Piatek na ruim een uur spelen de wedstrijd door zijn tweede binnen te schieten: 1-3. Hateboer ging vlak na de derde Milanese treffer naar de kant.



In vier competitiewedstrijden voor Milan staat de 23-jarige Pool Piatek al op vier doelpunten. Eerder scoorde Piatek al tegen AS Roma en Cagliari.



Dankzij de zege staat AC Milan voorlopig vierde in de Italiaanse competitie, met 42 punten na 24 wedstrijden. Dat is één punt minder dan stadsrivaal Internazionale, al speelt Inter nog in de 24e speelronde. Juventus is nog altijd koploper met 66 punten uit 24 duels. Atalanta staat zevende met 38 punten.