Wereldgoal in Serie A: Spezia-aanvaller schittert met omhaal

Dankzij de prachtige treffer in de 73e minuut leek Spezia, met doelman Jeroen Zoet in de basis, op weg naar een knap gelijkspel op bezoek bij Lazio. De ploeg van trainer Simone Inzaghi was eerder op voorsprong gekomen via Manuel Lazzari. Maar door een rake strafschop van Felipe Caicedo won Lazio alsnog nipt: 2-1.