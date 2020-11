Werder pakt punt bij Bayern, Bosz wint nipt met Leverkusen, Weghorst scoort voor Wolfsburg

Maximilian Eggestein zette Werder op bezoek in München vlak voor rust op voorsprong. Kingsley Coman maakte na ruim een uur gelijk, maar verder kwam de ploeg van trainer Hansi Flick niet. Bayern verspeelde zo voor de tweede keer dit seizoen in de Bundesliga punten, maar blijft koploper. Joshua Zirkzee bleef de hele wedstrijd op de bank bij Bayern. Bayern heeft negentien punten na acht duels en staat daarmee nog altijd eerste in de Bundesliga. Werder, waar Tahith Chong in de blessuretijd inviel, staat achtste met elf punten.

Bosz en Sinkgraven winnen nipt met Leverkusen

Het Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz ontsnapte aan een domper. Met Daley Sinkgraven de hele wedstrijd binnen de lijnen eindigde de uitwedstrijd bij laagvlieger Arminia Bielefeld in een nipte zege: 2-1. Leon Bailey zette Leverkusen in de 27ste minuut op voorsprong, maar vlak na rust zorgde een eigen doelpunt van Leverkusen-doelman Lukas Hradecky voor de 1-1. Twee minuten voor tijd kroonde Aleksandar Dragovic zich tot matchwinner: 1-2. Leverkusen heeft achttien punten uit acht duels en staat daarmee tweede, met één punt minder dan Bayern München. Bielefeld staat vijftiende met vier punten. Bij Bielefeld hadden Mike van der Hoorn en PSV-huurling Ritsu Doan een basisplaats.

Weghorst helpt Wolfsburg met treffer

VfL Wolfsburg staat na acht wedstrijden nog altijd in de subtop van de Bundesliga. Met Wout Weghorst de gehele wedstrijd in de spits won Wolfsburg met 2-0 op bezoek bij Schalke 04. De Nederlander scoorde al in de derde minuut de openingstreffer in Gelsenkirchen. Xaver Schlager maakte in de 25ste minuut de 0-2. In het vervolg werd niet meer gescoord. Wolfsburg heeft nu veertien punten, terwijl Schalke met pas drie punten voorlaatste staat op de ranglijst.