Werder Bremen wil Chong niet afstaan aan Jong Oranje

De voetballers die in Nederland spelen, zouden voor tien dagen in quarantaine moeten. De gezondheidsautoriteiten in Bremen schrijven vijf dagen in isolatie voor. Werder Bremen ziet dat niet zitten en staat de 20-jarige Chong, gehuurd van Manchester United, daarom niet af aan de KNVB. De Duitse club houdt Milot Rashica, Milos Veljkovic en Nick Woltemade eveneens thuis. Feyenoord wil de opgeroepen doelman Justin Bijlow ook liever niet naar Jong Oranje laten gaan.