Wellicht tot eind oktober geen fans in Duitse stadions

De bewindslieden waren in het overleg van maandag echter niet negatief over het concept dat de organiserende Duitse voetballiga had ingediend. Dat ging onder meer over een beperkt aantal toeschouwers, geen alcoholverkoop en geen fans van de uitspelende club. Op dit moment vinden de ministers het echter een verkeerd signaal om de maatregelen rond het voetbal verder te versoepelen. De vrees is onder andere dat mensen voor en na wedstrijden massaal in cafés en restaurants gaan samenkomen.

Jens Spahn, minister van Gezondheid van de landelijke regering, zei: ..In theorie zien de plannen van de Bundesliga er goed uit. Maar theorie is wat anders dan praktijk. Op dit moment achten wij de tijd er nog niet rijp voor. De situatie rond het virus is zo dat we risico’s die we kunnen vermijden nog moeten vermijden. Iedereen in Duitsland moet nog heel waakzaam zijn. Voor duizenden mensen in een stadion is het gewoon nog te vroeg.”