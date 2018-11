Welbeck loopt tegen Sporting ogenschijnlijk zware blessure op

Mbappé: Schande als winnaar Gouden Bal geen Franse speler wordt

22:35 Kylian Mbappé zegt er alles aan te hebben gedaan om op 3 december de Gouden Bal te winnen. ,,We zitten in een WK-jaar dus het is zeker dat het WK zal meewegen. Het zou een schande zijn als de winnaar geen Franse speler is”, aldus de PSG-ster in een interview met het Franse persbureau AFP.