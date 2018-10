Weghorst scoort in beker voor Wolfsburg

Weghorst zorgde in de blessuretijd voor het tweede doelpunt. Admir Mehmedi had in Hannover in de 20e minuut de score voor Wolfsburg geopend.



Karim Rekik, Javairo Dilrosun en Derrick Luckassen waren met Hertha BSC ook succesvol in de beker. Hertha was met 2-0 te sterk voor Darmstadt, dat uitkomt in de Tweede Bundesliga. Vedad Ibisevic en Maximilian Mittelstadt maakten de doelpunten.



Rekik speelde de hele wedstrijd. Dilrosun werd gewisseld. Luckassen bleef op de bank.