Weghorst schrijft historie bij VfL Wolfsburg, Bosz en Leverkusen winnen eindelijk weer

Zoals bekend moest Bosz het doen zonder de langdurig geblesseerde Timothy Fosu-Mensah, die onlangs zijn kruisband afscheurde. Ook Daley Sinkgraven was niet van de partij. De enige Nederlander die wél in actie kwam, was Jeremie Frimpong.



Dat beide ploegen niet in grootste vorm verkeerden, was ook te zien aan het spel. Toch was er wel een ploeg die de smaak van een zege weer eens mocht proeven. Bosz en Frimpong zagen hoe Patrick Schick een kwartier voor tijd de bal binnen frommelde in de rebound nadat een poging van Moussa Diaby nog werd gekeerd. Het was de enige goal van de wedstrijd. Door die zege stijgt Bayer Leverkusen naar de vijfde plek. Borussia Dortmund, dat zesde staat, heeft een punt minder dan de formatie van Bosz, maar komt vanmiddag nog in actie in de kraker tegen Bayern.