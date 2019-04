Weghorst neemt VfL Wolfsburg bij de hand tegen Hoffenheim

Het verschil op de ranglijst voor het duel bedroeg vier punten in het voordeel van Hoffenheim. Voor VfL Wolfsburg was winst dan ook een must om zo nog kans te maken op een Europa League-ticket. Na 9 minuten zorgde de Hongaarse spits Ádám Szalai echter voor de vroege 1-0. Na een kwartier kreeg Andrej Kramaric vanaf 11 meter de kans om Hoffenheim al vroeg in het duel in een zetel te brengen. De Kroaat faalde echter vanaf de stip.



VfL Wolfsburg bleef daardoor in de wedstrijd. Voor rust zorgde rechtsback William voor de gelijkmaker zodat na de pauze Weghorst zijn ploeg bij de hand kon nemen. Twintig minuten voor tijd werd hij op maat bediend door diezelfde William en vijf minuten voor tijd was de lange spits uit Borne de aangever bij de 1-3. In de slotfase van het duel zette Weghorst de kroon op zijn middag door ook voor de vierde treffer te tekenen. Zijn cijfers in zijn eerste Bundesligaseizoen nemen inmiddels indrukwekkende vormen aan: 14 treffers en 6 assists.