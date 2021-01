Weghorst houdt Leipzig van zege met goal in jubileumduel

Tien minuten later kwam Wolfsburg dankzij Renato Steffen, opnieuw na een assist van Gerhardt, zelfs op voorsprong. Leipzig, waarvoor Nordi Mukiele al vroeg in de wedstrijd de ban had gebroken, redde via de Hongaar Willi Orban tien minuten na rust nog wel een punt. Invaller Justin Kluivert had er in blessuretijd zelfs 2-3 van moeten maken, maar miste als invaller een grote kans.