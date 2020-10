Weghorst helpt Wolfsburg aan punt met eerste treffer van het seizoen, tien man Bayern voorbij Bielefeld

Thomas Müller zette de bezoekers uit München al in de 8e minuut op voorsprong uit de rebound. Met twee treffers van Robert Lewandowski ging Bayern met 0-3 de rust in. In de tweede helft maakt Müller met een schot via de onderkant lat de 4-0. Arminia Bielefeld deed vervolgens na een snelle omschakeling wat terug via Ritsu Doan. De oud-speler van FC Groningen en PSV verraste doelman Manuel Neuer met een schot in de linkerhoek.

Bayern beëindigde de wedstrijd met tien man. Corentin Tolisso haalde de doorgebroken Fabian Klos neer en moest met een rode kaart van het veld. Bij Arminia speelde de Nederlander Mike van der Hoorn de hele wedstrijd.

Volledig scherm Corentin Tolisso krijgt rood. © EPA

Goal Weghorst

VfL Wolfsburg heeft in extremis een punt veroverd op bezoek bij Borussia Mönchengladbach (1-1). Het was Wout Weghorst die in de 85ste minuut zorgde voor de gelijkmaker. Daarmee tekende de spits voor zijn eerste treffer van het seizoen.

Weghorst kreeg in de slotfase de bal gelukkig voor de voeten, waarna hij met succes de treffer overhaalde. Daarmee doorbrak de spits zijn doelpuntendroogte en heeft hij de seizoensteller geopend. Na vier duels is Wolfsburg nog altijd ongeslagen in de Bundesliga, maar een zege hebben Weghorst en co nog niet bij kunnen schrijven. Daardoor staat de subtopper momenteel op de dertiende plaats.

Koploper Leipzig

RB Leipzig staat voorlopig alleen bovenaan in de Bundesliga. De ploeg won op bezoek bij FC Augsburg, dat net als Leipzig uit de eerste drie wedstrijden zeven punten had gehaald, met 0-2. Justin Kluivert mocht vlak voor tijd invallen.

Leipzig kwam op slag van rust dankzij Angeliño op voorsprong. De voormalig PSV’er kopte raak uit een voorzet van Dani Olmo. Na ruim een uur spelen zorgde Yussuf Poulsen, amper een minuut nadat hij was ingevallen, op prachtige wijze voor 0-2.

Kluivert, die vlak voor het sluiten van de transfermarkt door Leipzig werd gehuurd van AS Roma, mocht debuteren voor zijn nieuwe club, al moest hij daar wel even op wachten. Pas in de laatste minuut mocht hij invallen voor doelpuntenmaker Angeliño. Bij Augsburg deed Jeffrey Gouweleeuw de hele wedstrijd mee.

Eintracht Frankfurt kan zich morgen naast Leipzig aan kop nestelen. De ploeg van Bas Dost moet dan wel winnen op bezoek bij FC Köln.

Volledig scherm Angeliño loopt juichend weg nadat hij RB Leipzig op voorsprong heeft gezet. © BSR Agency

Peter Bosz

Na drie gelijke spelen op rij, boekte Peter Bosz met Bayer Leverkusen eindelijk zijn eerste overwinning van het seizoen. Op bezoek bij het nog puntloze FSV Mainz (met Jeremiah St. Juste en Jean-Paul Boëtius) werd met 0-1 gewonnen.

Namens Leverkusen, met Daley Sinkgraven in de basis, maakte Lucas Alario na een half uur het enige doelpunt van de wedstrijd. De bezoekers leken nog een zwaar laatste kwartier tegemoet te gaan toen Edmond Tapsoba rood kreeg, maar de VAR draaide de beslissing terug om de doorgebroken Karim Onisiwo buitenspel stond.

Borussia Dortmund klom dankzij een benauwde 0-1-zege bij TSG Hoffenheim naar de tweede plaats in de Bundesliga. Marco Reus werd matchwinner door in de 76ste minuut te scoren na een assist van Erling Haaland.

Volledig scherm De rake kopbal van Lucas Alario. © BSR Agency