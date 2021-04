Weghorst goed voor goal en assist in topper, morsend Bayern geeft RB Leipzig weer hoop

Weghorst legde in de zesde minuut de bal klaar voor Ridle Baku, die de bal met links fraai in de verre hoek schoot. Door treffers van Daichi Kamada (‘8) en Luka Jovic (‘27) ging Eintracht Frankfurt met een 2-1 voorsprong de rust in, maar in de eerste minuut na rust trok Weghorst de stand gelijk. In de 53ste minuut kwam Frankfurt via de Portugese spits André Silva weer op voorsprong. Na een uur spelen maakte Erik Durm er zelfs 4-2 van voor de thuisploeg. Maximilian Philipp bracht met de 4-3 in de 85ste minuut de spanning terug in de wedstrijd, maar in de tien minuten die daarna nog volgden hadden de bezoekers niet het geduld om tot een goede kans te komen. Jetro Willems (Frankfurt) en Jeffrey Bruma (Wolfsburg) bleven op de reservebank zitten bij deze vermakelijke topper.



Weghorst staat nu op 18 goals en 8 assists dit seizoen in de Bundesliga voor VfL Wolfsburg. De 28-jarige spits staat in totaal op 61 goals en 20 assists in 114 wedstrijden voor VfL Wolfsburg, de club die hem in de zomer van 2018 voor 10 miljoen euro overnam van AZ. Bij de club uit Alkmaar scoorde Weghorst 45 keer in 86 wedstrijden.