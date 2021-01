Weghorst door Wolfsburg gekozen tot beste speler voor de winterstop

De elf spelers uit de groene brigade die vooralsnog minimaal een keer tot ‘man of the match’ waren benoemd door de fans, deden mee aan de online-verkiezing voor de beste Wolfsburg-speler van de eerste competitiehelft. Weghorst kreeg 26 procent van de stemmen en kwam daarmee als winnaar uit de bus. De lange spits neemt op de topscorerslijst in de Bundesliga de vijfde plaats in. Robert Lewandowski, de Poolse spits van Bayern, voert de ranglijst aan met maar liefst 23 doelpunten.