Weghorst: Als het fluitsignaal klinkt, gaan we gewoon voetballen

Spurs-ster lichtgewond Dele Alli slachtof­fer van brute roofover­val in eigen huis

13 mei Bij een brute overval op zijn huis is Dele Alli in de nacht van dinsdag op woensdag lichtgewond geraakt. Vlak na middernacht braken twee met messen gewapende mannen in bij de woning van de speler van Tottenham Hotspur. Alli werd in zijn gezicht geslagen, maar hoefde niet naar een ziekenhuis. Uit het huis werden sieraden en horloges ontvreemd.