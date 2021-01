Weer Wijnaldum of gaat Van de Beek, Bergwijn, Aké of El Ghazi met de titel aan de haal?

Samenvatting De Jong speelt met Sevilla gelijk in derby, Fekir schlemiel bij Betis

2 januari Sevilla FC heeft in de strijd om de bovenste plekken in La Liga puntenverlies geleden bij stadgenoot Real Betis. Met een punt bij de aartsrivaal kwam de Spaanse nummer 5 nog goed weg, want Nabil Fekir miste namens Betis een penalty. Luuk de Jong kon het verschil niet maken en werd halverwege gewisseld.