Weer ophef om Balotelli: Ultras Brescia weigeren spits toegang tot stadion

Eigen goal kost bekerhou­der Arsenal de kop tegen Southamp­ton

23 januari Bekerhouder Arsenal is gestrand in de vierde ronde van de FA Cup. De Londense ploeg was niet opgewassen tegen Southampton. De Braziliaanse verdediger Gabriel passeerde in de 24ste minuut zijn eigen doelman en was daardoor bij de bezoekers de schlemiel van het duel.