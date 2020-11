Weekendje Nations League: hier kunt u zich op verheugen

Door Nik Kok

Portugal-Frankrijk

Wapengekletter morgen in Estadio da Luz morgen, daar waar de wereldkampioen misschien wel het beste landenteam van het moment treft. Portugal verloor sinds half 2018, één enkele wedstrijd en de Portugezen slikten in een jaar tijd ook slechts één tegengoal. Ondertussen doet de nieuwe Portugese generatie het uitstekend. João Félix begint op stoom te komen bij Atlético Madrid, Diogo Jota scoort veel bij Liverpool en Ruben Dias is vaste kracht in de defensie van Manchester City. De wereldkampioen zou er bijna bang van worden. Helemaal na afgelopen week. Frankrijk verloor woensdag een oefenwedstrijd van….Finland. Beide landen staan aan kop van de groep met elk tien punten.

Volledig scherm Jota en Dias speelden dit weekend tegen elkaar (1-1). © AP

Duitsland – Oekraïne

Het ongenaakbaar geachte Duitsland is in de Nations League nog niet zo ongenaakbaar als het zou moeten. Twee keer gelijk tegen Zwitserland en een degelijke overwinning op Oekraïne, het team van trainer Joachim Löw maakt zich niet zo druk maar heel soepel gaat het allemaal niet. En telkens weer die vraag: gaat die Löw nou nog weer eens die gevallen helden Jérôme Boateng, Thomas Müller en Mats Hummels terughalen. Opponent Oekraïne moet niet onderschat worden. Bondscoach Andriy Shevchenko coachte zijn spelers in oktober nog naar een fraaie overwinning op Spanje. Viktor Tsygankov maakte de enige treffer, ook direct de speler waar Toni Kroos en co zich het meest druk om moeten maken in Leipzig.

Volledig scherm Philipp Max met Luca Waldschmidt. © BSR Agency

Zwitserland – Spanje

Spanje is nog steeds koploper in de poule des doods met ook Duitsland, Oekraïne en Zwitserland maar na de laatste nederlaag tegen Oekraïne hebben de Spanjaarden wat goed te maken. Dat zullen ze met een ander team dan waar ze afgelopen woensdag tegen Nederland mee speelde. Sergio Ramos kan zijn 176 interlands weer wat meer uitbreiden, misschien krijgt Sergio Busquets ook weer speeltijd. Tegenstander Zwitserland verzuimde in oktober nog de winst te pakken tegen Duitsland nadat het twee keer op voorsprong was gekomen. Dat zal ze niet nog een keer overkomen.

Volledig scherm Sergio Ramos. © BSR Agency

België – Engeland

Aan de vooravond van de schitterende clash tussen België en Engeland gaat het bij Engeland vooral over een speler die er niet bij is. Nationale troetelbeer Marcus Rashford is absent met een schouderblessure. In het vorige duel tussen de twee grootmachten scoorde Rashford nog vanaf de stafschopstip. Dominic Calvert-Lewin die dit seizoen als een bezetene aan het scoren is in de Premier League, kan zijn vervanger zijn. bij België rekenen ze op de goals van Michy Batshuayi, de spits die in diezelfde competitie juist veel moeite heeft om het net te vinden. In het Belgische nationale team nadert hij met zijn 21 interlanddoelpunten inmiddels gekende namen uit de Belgische voetbalhistorie Jan Ceulemans en Marc Degryse. Plaats van handeling: het King Power Den Dreef Stadion in Leuven.

Volledig scherm Rashford. © AFP

Italië-Polen

In de Nations League-poule van Nederland staat zondag nog een belangrijke duel op het programma, namelijk de nummer een tegen de nummer twee: Polen tegen Italië. De Polen hebben zich in de groep 1 van de Nations League in een voor hen aantrekkelijke positie gemanoeuvreerd na twee zeges op Bosnië-Herzegovina, vanzelfsprekend door de ruime bijdrage van spits en vedette van Robert Lewandowski die er tegen Italië ook weer bij is. In oktober lag de bekende spits van Bayern München nog aan de ketting bij Leonardo Bonucci en Francesco Acerbi. Lewa kwam toen niet scoren. Misschien wel in Reggio Emilia.

Volledig scherm Robert Lewandowski. © BSR Agency