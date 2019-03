‘We speelden geweldig, maar had dan ook een punt gepakt’

Koeman had in de slotfase bij een stand van 2-2 het gevoel dat de winst erin zat voor zijn ploeg, zo zei hij bij de NOS . ,,Het kon alle kanten op gaan. Vorig jaar in de Nations League wonnen wij van Duitsland, maar toen had het net zo goed gelijk kunnen worden. Uit eindigde het in een gelijkspel, daar hadden we kunnen verliezen. Nu hadden we kunnen winnen, maar verliezen we. Zo dicht zit het bij elkaar. Dat vind ik ook een compliment waard voor Nederland.”

De bondscoach overwoog in de slotfase nog even om aanvaller Quincy Promes, die de hele linkerkant bestreek, te wisselen voor verdediger Nathan Aké. ,,Misschien had ik dat maar moeten doen, om in ieder geval een punt te halen. Maar goed, we hadden ook kansen op de 3-2. Het is te prijzen dat we zijn doorgegaan. Maar in de laatste paar minuten had ik wel het gevoel dat-ie ook aan de andere kant kon vallen.‘’



Oranje speelt in juni de finaleronde van de Nations League en hervat de EK-kwalificatiereeks dan in september met een uitwedstrijd tegen Duitsland.