Watford boekt eindelijk eerste zege en doet laatste plaats over aan Norwich

Real Sociedad pakt koppositie in Spanje na gelijkspel

8 november Real Sociedad is in ieder geval voor een dag koploper in de Spaanse competitie. De club uit San Sebastián moest in eigen huis wel genoegen nemen met een gelijkspel (1-1) tegen hekkensluiter Leganés, waar de nieuwe trainer Javier Aguirre meteen een bescheiden succesje boekte.