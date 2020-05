Wat betekenen de positieve coronagevallen bij Koln?

,,Het verbaast me dat spelers dit toestaan”, zegt hij ook. Hij verwijst daarmee naar het feit dat ze in Keulen doorgingen met trainen in plaats van allemaal uit voorzorg in quarantaine te gaan. Hij benadrukt het dat het veel belangrijker is dat voetbal het goede voorbeeld geeft, in plaats van dat spelers nu aan risico’s blootstelt, omdat het volk aan een verzetje toe is.



Zijn collega en partijgenoot Kevin Kühnert gaat nog een stap verder. ,,Het voetbal brengt schade toe aan zijn imago, meer nog dan de pandemie”, zegt Kühnert in Münchner Merkur. Hij vindt het een slecht signaal als de Bundesliga wordt hervat terwijl het land zo’n last heeft van de gevolgen van de coronatoestand.