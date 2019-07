Wankel Real Madrid klopt Fenerbahçe in doelpuntenfestijn

Bondscoach vrouwen VS stopt na twee wereldti­tels op rij

30 juli Jill Ellis stopt in oktober als bondscoach van de Amerikaanse voetbalsters. De in Engeland geboren coach leidde de VS naar twee wereldtitels op rij. Bij het WK in Frankrijk versloeg de ploeg van Ellis Oranje in juli in de finale met 2-0. ,,Dit is het juiste moment om afscheid te nemen”, zegt Ellis.